Japonya da Kış Olimpiyatları'na Diplomatik Temsilci Yollamıyor

Çin’in başkenti Pekin’de Şubat ayında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak protesto edecek ülkeler arasına Japonya da katıldı. İlk olarak ABD, olimpiyat oyunlarına diplomatik temsilci göndermeyeceğini açıklamıştı.

Japonya da Çin’deki özgürlük ve insan haklarına yönelik uygulamalar nedeniyle 2022 Kış Olimpiyatları’na diplomatik temsilci göndermeme kararı aldığını açıkladı. Diplomatik temsilci yerine Japon Olimpiyat komitesinden yetkililer Çin’e gidecekler. ABD’yle birlikte oyunlara diplomatik temsilci göndermeyecek Japonya’nın da sporcuları olimpiyat oyunlarına katılacak.

Söz konusu kararın Çin’le güçlü ekonomik bağlara sahip Japonya Çin, ilişkilerinde tansiyonu yükseltmesi bekleniyor. Çin daha önce olimpiyat oyunlarına yönelik diplomatik protesto düzenleyen ülkelere misillemede bulunacağını açıklamış ancak detay paylaşmamıştı.

Çin de bu yıl Tokyo’da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları’na diplomatik temsilci göndermemiş sadece spor adamlarından oluşan bir delegasyon yollamıştı.

