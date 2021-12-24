HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya da Kış Olimpiyatları'na Diplomatik Temsilci Yollamıyor

Japonya da Kış Olimpiyatları'na Diplomatik Temsilci Yollamıyor

24.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in başkenti Pekin’de Şubat ayında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak protesto edecek ülkeler arasına Japonya da katıldı. İlk olarak ABD, olimpiyat oyunlarına diplomatik temsilci göndermeyeceğini açıklamıştı

Çin’in başkenti Pekin’de Şubat ayında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak protesto edecek ülkeler arasına Japonya da katıldı. İlk olarak ABD, olimpiyat oyunlarına diplomatik temsilci göndermeyeceğini açıklamıştı.

Japonya da Çin’deki özgürlük ve insan haklarına yönelik uygulamalar nedeniyle 2022 Kış Olimpiyatları’na diplomatik temsilci göndermeme kararı aldığını açıkladı. Diplomatik temsilci yerine Japon Olimpiyat komitesinden yetkililer Çin’e gidecekler. ABD’yle birlikte oyunlara diplomatik temsilci göndermeyecek Japonya’nın da sporcuları olimpiyat oyunlarına katılacak.

Söz konusu kararın Çin’le güçlü ekonomik bağlara sahip Japonya Çin, ilişkilerinde tansiyonu yükseltmesi bekleniyor. Çin daha önce olimpiyat oyunlarına yönelik diplomatik protesto düzenleyen ülkelere misillemede bulunacağını açıklamış ancak detay paylaşmamıştı.

Çin de bu yıl Tokyo’da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları’na diplomatik temsilci göndermemiş sadece spor adamlarından oluşan bir delegasyon yollamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Vaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesiVaka sayısı rekor kırdı! Noel'e Omicron gölgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

İşte ikinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran yöntem

Organize suç örgütlerine operasyon!

Organize suç örgütlerine operasyon!

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.