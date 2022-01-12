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Japonya'da korkunç olay! Babası 2 aylık bebeği eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattı

12.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Japonya’da yaşandı. 42 yaşındaki bir babanın, 2 aylık bebeğini eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattığı belirlendi. Fotoğraf ve videolarla ortaya çıkan korkunç olay sonrası cani baba çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Japonya'da korkunç olay! Babası 2 aylık bebeği eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattı

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İki aylık bebeği eksi 18 derecede çalışan dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı. Otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi.

DONDURUCUYA KİLİTLEMİŞ

Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından şüphelinin evinde yapılan aramada ise şoke eden bulgulara ulaşıldı. Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

İNKAR ETTİ

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, “Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi.

Sosyal güvenlik yetkilileri talihsiz bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İHA

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