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Japonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Japonya’da bildirilen son koronavirüs vakalarıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 769’a yükseldi.

Japonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 769'a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs, Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Son olarak Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde 4 kişilik bir ailenin virüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca son testlerde negatif çıktıktan sonra karantina gemisinden tahliye edilen bir kadın yolcunun da eve döndükten sonra virüs taşıdığı anlaşıldı.

Japonya’nın farklı eyaletlerinde görülen yeni vakalar, karantina gemisindeki 634 vaka dahil olmak üzere ülke geneli vaka sayısını 769’a yükseltti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya’da daha önce bir kadın hasta koronavirüs kaynaklı zatürre nedeniyle hayatını kaybetmiş, son olarak da 14 gün süreyle karantinaya alınan gemiden 2 yolcunun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Böylece Japonya’da korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 3’e çıkmıştı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Japonya

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