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Japonya’da kuş gribi alarmı! Uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

12.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da 2 eyalette yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından hükümet, risk uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkardı.

Japonya’da kuş gribi alarmı! Uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Japonya’da Akita ve Kagoshima eyaletinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsüne rastlanmasının ardından Çevre Bakanlığı risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkardı. Hükümet ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini arttırmaya çağırırken, uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulundu. Enfekte olan kanatlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten yetkililer, buna rağmen vatandaşlara ölü bir kuş bulduklarında yerel otoritelere haber verme uyarısı yaptı. Çevre Bakanlığı salgının patlak verdiği Akita ve Kagoshima’daki bölgeleri karantina altına alırken, salgının durumuna ilişkin araştırma süreci başlatıldığı bildirildi.

EN BÜYÜK SALGINA NEDEN OLAN TÜR

Japonya’nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ve Kagoshima eyaletindeki bir pirinç tarlasının suyunda yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü tespit edilmişti. Akita’da tespit edilen virüs mutasyonunun, geçtiğimiz kış ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan ölümcül H5N8 türü olduğu açıklanmıştı. Kagoshima’da bulunan mutasyon da H5 türü olarak tanımlanmıştı.

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REKOR SAYIDA KANATLI İTLAF EDİLMİŞTİ

Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayı başında Kagawa’da görülen toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramıştı. Yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri de (SDF) destek vermişti. Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının geçtiğimiz yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

İHA

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Japonya
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