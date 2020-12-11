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Japonya’da kuş gribi salgını tehlikesi büyüyor

11.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Japonya’da kuş gribi salgını tehlikesi büyüyor

Japonya'yı etkisi altına alan kuş gribi salgını Okayama eyaletine de sıçradı. Hızla yayılan virüsün önüne geçilmesi için 640 bin tavuğun itlafına başlandığı açıklandı.

Japonya’da geçtiğimiz ayın başından bu yana, art arda doğrulanan toplu kuş gribi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Okayama eyalet yönetimi, bugün yaptığı açıklamada Mimasaka kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgının doğrulandığını duyurdu. Tesiste dün kuş gribi şüphesi üzerine yapılan testlerin ardından tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 640 bin tavuğun, enfeksiyonun daha geniş alana yayılma riski nedeniyle itlaf edileceği belirtildi. Bu yılki salgınlar nedeniyle yapılan itlaf çalışmalarının en büyüklerinden biri olarak gösterilen ve bugün başlayan çalışmalara, bölge valiliğinin talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de katıldığı öğrenildi.

9 EYALETTE SALGIN!

Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz ayın başında, Kagawa’da doğrulanan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita ve Wakayama’ya sıçramış, salgınlar nedeniyle telef olan tavukların sayısının 2.5 milyona ulaştığı bildirilmişti. Vakaların Okayama’da da görülmesiyle ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 9’a ulaştı.

İHA

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