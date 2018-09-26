Japonya'da ölü doğan bebeğini yıllarca eşya muhafaza dolabında saklayan kadın tutuklandı

Tokyo'da bir kadının Uguisudani Tren İstasyonu yakınında bulunan ve parayla çalışan otomatik eşya muhafaza dolabında yıllar önce ölü doğan bebeğini sakladığı ortaya çıktı.
Tokyo polisi açıklamasında "Şüpheli, bebeğinin cesedini dolabın içine bıraktı ve terk etti" dedi.
Yerel medyanın aktardığına göre 49 yaşındaki işsiz kadın polise teslim olarak "4-5 yıl önce ölü doğan bebeğini' dolaba koyduğunu itiraf etti.
'CANLI BİR BEBEK DOĞURAMAYINCA PANİĞE KAPILDIM'
Kyodo haber ajansı kadının "Canlı bir bebek doğuramayınca paniğe kapıldım ve cesetten kurtulamadığım için onu orada tutmayı sürdürdüm" dedi.
Kyodo kadının kaldığı evden atılması sonucu polise teslim olmaya karar verdiğini de aktardı
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