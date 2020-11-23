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Japonya’da rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başladı

23.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Japonya’da rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başladı

Çok sayıda öğrenci Japonya’da Adalet Bakanlığı’na başvurarak, ülkedeki rıza yaşının 13’den 16’ya çıkarılmasını istedi.

20 Kasım Cuma günü başlatılan imza kampanyasına 40.000 öğrenci katıldı. Japonya, şu an rıza yaşının en küçük olduğu ülkelerden biri. Diğer ülkeler arasında Burkina Faso, Komor Adaları, Nijerya gibi ülkeler var.

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AgeofConsent’e göre, Japonya, rıza yaşının 11 olduğu Nijerya ile birlikte dünyadaki en düşük rıza yaşına sahip olan ülke. Çoğu ülkede gençlerin reşit sayılması için 16 ila 18 yaşına gelmiş olması gerekiyor.

Japonya’da hala devam eden imza kampanyasında hedef 50.000 kişiye ulaşmak. Kampanya metninde ise “13 yaşında olduğunu hayal edin. Ya çocuğunuz 13 yaşındaysa? 13 yaşındaki kardeşlerinizi düşünün. Sizce 13 yaşındaki biri, cinsel aktivitelere olumlu ya da olumsuz dahil olabilir mi? 13 yaşındaki biri hala bir çocuktur ve cinsellik hakkında çok az şey biliyordur” sözleri yer alıyor.

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Kampanya metninde ayrıca “Rıza yaşı, cinsel aktivite için minimum rıza yaşıdır. Bu nedenle Japonya’da rıza dışı cinsel eylem meydana geldiğinde mağdur 13 yaşında veya daha büyükse bunun bir saldırı olduğunu ve buna direndiğini kanıtlamalıdır” dedi. Yetişkin olan cinsel eylemi reddetse bile, saldırı veya tehdit olduğu kanıtlanmadıkça bunlar cinsel suç olarak değerlendirilmeyecektir” deniyor.

İmza kampanyasının arkasındaki Your Voice Matters adlı grup, kampanyaya katılan insanlara teşekkür etmek için sosyal medyaya başvurdu.

Grup mesajında “Kampanyamıza gösterdiğiniz ilgi için sizlere çok teşekkür ederiz. Japonya’da çocuklarımızı korumaya yönelik tutkuyu paylaştığınızı bildiğimiz için ne kadar mutlu olduğumuzu kelimelerle tarif edemiyoruz. Sizin yardımlarınız olmadan bu kadar yol alamazdık. Bu yazı, minnettarlığımızı ifade etmemize yeterli olmasa da hepinize teşekkür etmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Your Voice Matters üyesi 21 yaşındaki Kwanseri Gakuin rıza yaşının büyütülmesinin önemini vurgulayarak “Zorunlu eğitim kapsamında cinsel eğitim verilmediği gerçeği altında, fiziksel ve psikolojik olarak henüz olgunlaşmamış çocukların cinsel suçlardan korunması için, rıza yaşının büyütülmesi önemlidir” dedi.


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