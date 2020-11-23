Japonya’da rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başladı

20 Kasım Cuma günü başlatılan imza kampanyasına 40.000 öğrenci katıldı. Japonya, şu an rıza yaşının en küçük olduğu ülkelerden biri. Diğer ülkeler arasında Burkina Faso, Komor Adaları, Nijerya gibi ülkeler var.

AgeofConsent’e göre, Japonya, rıza yaşının 11 olduğu Nijerya ile birlikte dünyadaki en düşük rıza yaşına sahip olan ülke. Çoğu ülkede gençlerin reşit sayılması için 16 ila 18 yaşına gelmiş olması gerekiyor.

Japonya’da hala devam eden imza kampanyasında hedef 50.000 kişiye ulaşmak. Kampanya metninde ise “13 yaşında olduğunu hayal edin. Ya çocuğunuz 13 yaşındaysa? 13 yaşındaki kardeşlerinizi düşünün. Sizce 13 yaşındaki biri, cinsel aktivitelere olumlu ya da olumsuz dahil olabilir mi? 13 yaşındaki biri hala bir çocuktur ve cinsellik hakkında çok az şey biliyordur” sözleri yer alıyor.

Kampanya metninde ayrıca “Rıza yaşı, cinsel aktivite için minimum rıza yaşıdır. Bu nedenle Japonya’da rıza dışı cinsel eylem meydana geldiğinde mağdur 13 yaşında veya daha büyükse bunun bir saldırı olduğunu ve buna direndiğini kanıtlamalıdır” dedi. Yetişkin olan cinsel eylemi reddetse bile, saldırı veya tehdit olduğu kanıtlanmadıkça bunlar cinsel suç olarak değerlendirilmeyecektir” deniyor.