Japonya'da sıcak hava yüzünden 23 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Yangın ve Afet İdare Ajansı, 19-25 Temmuz haftasında sıcak çarpması sebebiyle 8 bin 122 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ajans, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini, 3 binden fazlasının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların yarısından fazlası 65 yaş üstü, 2 bin 627'si 18-64 yaş arası, 800'ünün de 17 yaş ve altı olduğunu kaydedildi.

Uzmanlar, sıcaklığın 28 dereceye ya da nem oranın yüzde 70'e ulaşması durumunda havalandırma cihazlarının çalıştırılmasını tavsiye ediyor.

(AA)

