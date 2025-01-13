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Japonya'da şiddetli deprem! Hemen ardından tsunami uyarısı yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.01.2025 15:51
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Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da şiddetli deprem! Hemen ardından tsunami uyarısı yapıldı

Şiddetli depremleri ve dayanıklı yapılarıyla bilinen Japonya bir kez daha sallandı. Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
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