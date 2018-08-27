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Japonya'da şiddetli rüzgarda inmeye çalışan uçakta korku dolu anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Japonya'yı vuran tayfun Cimaron ile ilgili kameraya yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Çok şiddetli rüzgar ve yağış bırakan tayfunun etkili olduğu bölgede iniş yapmaya çalışan uçak, feci bir kaza atlattı. Yaşanan o kritik an kaydedildi.

Japonya'da yaşanan Cimaron Tayfunu etkisini sürdürürken piste inmeye çalışan bir uçak az kalsın yere çakılıyordu. Tayfun nedeniyle çok şiddetli rüzgarın olduğu sırada uçak inmeye çalışırken bir anda burnu yere doğru eğildi. Ancak pilotların ani bir hamlesiyle tekrardan havalandı ve inemeden pisti pas geçti.

Görüntülerde pilot inmeye karar verince dev uçağın burnu yere eğiliyor. Daha sonra iniş denemesini ani bir kararla iptal eden pilot tekrar havalanarak olası facianın önüne geçiyor.

Tayfun nedeniyle yetkililer tarafından çok sayıda uyarının yapıldığı Japonya'da 200'den fazla uçuş iptal edilmişti. Söz konusu uçağın daha sonra güvenli bir iniş yaptığı bildirildi.

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Japonya Cimaron tayfun uçak iniş

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