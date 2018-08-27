Japonya'da şiddetli rüzgarda inmeye çalışan uçakta korku dolu anlar kamerada

Japonya'da yaşanan Cimaron Tayfunu etkisini sürdürürken piste inmeye çalışan bir uçak az kalsın yere çakılıyordu. Tayfun nedeniyle çok şiddetli rüzgarın olduğu sırada uçak inmeye çalışırken bir anda burnu yere doğru eğildi. Ancak pilotların ani bir hamlesiyle tekrardan havalandı ve inemeden pisti pas geçti.

Görüntülerde pilot inmeye karar verince dev uçağın burnu yere eğiliyor. Daha sonra iniş denemesini ani bir kararla iptal eden pilot tekrar havalanarak olası facianın önüne geçiyor.

Tayfun nedeniyle yetkililer tarafından çok sayıda uyarının yapıldığı Japonya'da 200'den fazla uçuş iptal edilmişti. Söz konusu uçağın daha sonra güvenli bir iniş yaptığı bildirildi.

