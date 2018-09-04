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Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç felç etti.

Ülkenin Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku adasının Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi, yüz binlerce insan için de tahliye emri verildi.

Japonya'da Jebi hayatı felç etti

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Osaka körfezine demir atan bir geminin tayfunun etkisiyle sürüklenerek Izumisano kenti ile yapay bir ada üzerine kurulu Kansai Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlayan bir köprüye çarptığı bildirildi.
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Kazada, gemideki 11 mürettebattan yaralanan olmadı.
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Tayfun nedeniyle havaalanının uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı aktarıldı.
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Jebi tayfununun saatteki hızının 216 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.
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Diğer yandan, tayfun nedeniyle Osaka'daki Universal Stüdyoları Tema Parkı'nın kapatıldığı bildirildi.
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Öte yandan, Başbakan Şinzo Abe, ülkenin güneybatı bölgelerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini erteledi.
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Afet müdahale merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Abe, halkı önlem almaya ve olası bir tehlikede evlerini erkenden terk etmeleri uyarısında bulundu.
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Japonya tayfun

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