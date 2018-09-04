Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu

Ülkenin Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku adasının Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi, yüz binlerce insan için de tahliye emri verildi.
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