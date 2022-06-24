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Japonya’da trende kimyasal madde paniği! 2 kişi hastanelik olurken akıllara 1995 saldırısı geldi

24.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği yaşandı. Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, trenin bir vagonunun zemininde bilinmeyen bir sıvı maddeye rastlandı. Vagonu saran koku nedeniyle yolcular durumu yetkililere iletti. 2 kişi hastanelik olurken, tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Yaşanan olay Japonya’da 20 Mart 1995'te yaşanan sarin gazlı metro saldırısını akıllara getirdi.

Japonya’da trende kimyasal madde paniği! 2 kişi hastanelik olurken akıllara 1995 saldırısı geldi

Japonya’da seyir halindeki bir tren vagonunun zeminine dökülen sıvı madde, 2 kişiyi hastanelik etti. Chiba eyaletindeki Tobu Noda Hattı üzerinde hareket eden trenin vagonunda görülen madde kısa süreli paniğe neden olurken yapılan ilk incelemenin sonucu herkesin rahat bir nefes almasını sağladı.

TRENDE BİLİNMEYEN BİR SIVI MADDEYE RASTLANDI

Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Kashiwa ve Omiya istasyonları arasında düzenli seferini yapan trenin bir vagonunun zemininde yerel saatle 06.15 sularında bilinmeyen bir sıvı maddeye rastlandı. Vagonu saran koku nedeniyle yolcular durumu yetkililere bildirdi ve tren Nodashi İstasyonu'nda durduruldu. Kimyasal saldırı ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, yolcular da tedbir amacıyla tahliye edildi. Sıvının görüldüğü vagonda yolculuk eden 2 kadının mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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İLK İNCELEMENİN SONUCU AÇIKLANDI

Yapılan ilk incelemede renksiz olduğu belirtilen şüpheli sıvıda toksik bir bileşen tespit edilmediği açıklandı. Sıvının trenin zeminine nasıl döküldüğünü belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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Japonya
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