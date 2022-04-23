HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıp

Japonya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıp

23.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sabah erken saatlerde gelen habere göre, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu bir turist teknesi battı. Altı devriye botu ve dört uçak, geminin acil bir tehlike çağrısı yapmasının ardından hala hayatta kalanları arıyor. Geminin baş kısmını su bastığı bildirildi.

Japonya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıp

Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 2’si çocuk 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.

MYNET - DIŞ HABER

HENÜZ KİMSE BULUNAMADI

KAZU I isimli tekne bugün erken saatlerde yerel saatle 13.15'te acil bir tehlike çağrısı yaptı. Sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi ancak altı devriye botu ve dört uçağın arama yapmasına rağmen, sekiz saat sonra henüz kimse bulunamadı.

19 tonluk teknenin, baş kısmının sular altında kaldığını ve 30 derecelik bir açıyla eğilirken batmaya başladığı, ancak o zamandan beri herhangi bir temas kurulamadığı söylendi.

HAVA KOŞULLARI KÖTÜYDÜ

Yerel bir balıkçılık kooperatifi, öğle saatlerinde bölgede yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarlar gözlendiğini, balıkçı teknelerinin kötü hava koşullarından kaçınmak için bundan önce limana döndüğünü söyledi.

Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler paylaşıldı! Savaş helikopteri böyle düşürüldüGörüntüler paylaşıldı! Savaş helikopteri böyle düşürüldü
Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yokÇocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok
2021 yazı en sıcak mevsim oldu!2021 yazı en sıcak mevsim oldu!
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor!

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Esnafa, 'karına tecavüz edilecek' demişti! Tutuklandılar

Esnafa, 'karına tecavüz edilecek' demişti! Tutuklandılar

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.