Japonya’da turist teknesi battı! 26 kişi kayıp

Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 2’si çocuk 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.

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HENÜZ KİMSE BULUNAMADI

KAZU I isimli tekne bugün erken saatlerde yerel saatle 13.15'te acil bir tehlike çağrısı yaptı. Sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi ancak altı devriye botu ve dört uçağın arama yapmasına rağmen, sekiz saat sonra henüz kimse bulunamadı.

19 tonluk teknenin, baş kısmının sular altında kaldığını ve 30 derecelik bir açıyla eğilirken batmaya başladığı, ancak o zamandan beri herhangi bir temas kurulamadığı söylendi.

HAVA KOŞULLARI KÖTÜYDÜ

Yerel bir balıkçılık kooperatifi, öğle saatlerinde bölgede yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarlar gözlendiğini, balıkçı teknelerinin kötü hava koşullarından kaçınmak için bundan önce limana döndüğünü söyledi.

Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.



