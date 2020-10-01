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Japonya'da 'Twitter katili' 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Hem Japonya’da ciddi tartışmalara neden olan hem de sosyal medya devi Twitter’i etkileyen cinayetlerde zanlı ile avukatı birbirinden farklı ifadelerde bulundu. Avukat, kurbanların rızası alınarak öldürüldüklerini savunurken, ‘Twitter katili’ olarak bilinen ve 9 cinayetten yargılanan Şiraişi, kurbanların rızası olmadan cinayetleri işlediğini söyledi.

Japonya'da 'Twitter katili' 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti

Japonya’yı şoke eden ve Twitter katili olarak bilinen seri katil davasının ilk duruşması dün yapıldı.

Büyük ilgi gören davanın ilk duruşmasını izlemek için 600'den fazla kişi mahkemede halka açılan 13 koltuk için sıraya girdi.

Kurbanlarını sosyal medya ağı Twitter üzerinden bulan Takahiro Şiraişi adındaki seri katil sekizi kadın, biri erkek 9 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Ekim 2017'de öldürdüğü kişilerin bazı ceset parçalarının evinde bulunmasının ardından tutuklanan Şiraişi, dün başkent Tokyo’da çıktığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaların doğru olduğunu söyledi.

AVUKATIN SAVUNMASI: RIZAYLA ÖLDÜRME SAYILMALI

Şiraişi’nin avukatı ise kurbanların öldürülmeyi kabul ettiğini öne sürerek cezanın hafifletilmesi gerektiğini savundu. 'Rızayla öldürmenin' cezası ülkede 6 ay ila 7 yıl hapis arasında değişiyor.

Ancak avukatla aynı fikirde olmadığını anlatan Şiraişi, yerel basına verdiği demeçte, kurbanların rızası olmadan cinayetleri gerçekleştirdiğini söyledi:

“Kurbanların kafasının arkasında morarmalar vardı. Bu da onların rızasının olmadığı anlamına geliyor. Bunu direnmesinler diye yaptım.”

Şiraişi cinayetten suçlu bulunması durumunda, asılarak idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

KURBANLARINI NASIL SEÇİYORDU?

Savcı, Şiraişi'nin kolay hedef olarak gördüğü, intiharı düşünen kadınlarla iletişime geçmek için Mart 2017'de bir Twitter hesabı açtığını, kurbanlardan birinin daha 15 yaşında olduğunu söylemişti.

Japon medyasına göre 20 yaşındaki tek erkek kurbanı ise Şiraişi'yle kaybolan kız arkadaşının yeriyle ilgili tartıştıktan sonra öldürülmüştü.

29 yaşındaki katilin, kurbanlarını çekmek için onlara ölme konusunda yardım edebileceğini, hatta bazı cinayetlerde kendisini de onlarla öldüreceğini söylediği belirtiliyor.

‘GERÇEKTEN ACI ÇEKENLERE YARDIM ETMEK İSTİYORUM’

Şiraişi, Twitteri profilinde şu ifadelere yer vermişti:

"Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin"

NASIL YAKALANDI?

Sonraki soruşturmalarda Şiraişi'nin kurbanlarından biri olduğu ortaya çıkan genç bir kadının kaybolmasını araştıran polis, seri cinayetlerin işlendiğini öğrenmişti.

Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı. Polis, Şiraşi'nin Tokyo'ya yakın Zama şehrindeki evini ziyaret ettiğinde ceset parçalarını bulmuştu.

2017 yılında ortaya çıkan seri cinayetler, ülkede yarattığı infial ve şokun yanında intiharın tartıştığı internet siteleriyle ilgili de ciddi tartışmalara neden olmuştu.

Twitter'ın politikasını da etkileyen cinayetler, sosyal medya devinin kurallarını değiştirip, kullanıcıların 'intiharı ve kendine zarar vermeyi teşvik etmemesi gerektiğini belirten bir değişiklik yapmasına yol açmıştı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, o zaman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'son derece üzücü' ifadelerini kullanmıştı.

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