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Japonya'da yabancı madde tespit edilen Pfizer aşı sayısı artıyor

17.09.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da uygulanan ve içeriğinde yabancı madde saptanan Pfizer/BioNTech üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sayısı artıyor.

Japonya'da yabancı madde tespit edilen Pfizer aşı sayısı artıyor

Geçen ay sonunda, içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımının askıya alınmasının ardından, ülkede uygulanan Pfizer/BioNTech aşıları da araştırıldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, hafta içinde Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde yabancı maddeli aşı şişeciklerinin seri numaraları tarandı.

SAYI 100'E YAKLAŞTI

Tarama sonrası yabancı maddeli aşı şişeciklerinin Saitama'ya bağlı Kawagoe ile başkent yakınlarındaki Hino ilçelerinde de ortaya çıktığı ve toplam sayısının 100'e yaklaştığı kaydedildi.

Aşılama kampanyasında yabancı maddeli dozların uygulanmadığı açıklandı.

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"TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLEMEDİ"

Pfizer'ın Japonya faaliyetlerinden sorumlu şubesi, konuya ilişkin, şişecik içerisindeki bileşenlerin tam anlamıyla çözülemediğini, bunun aşının güvenlik ve kalitesini etkilemediğini bildirdi.

YABANCI MADDE: YÜZEN BEYAZ UNSUR

Şube, "yüzen beyaz unsur" olarak nitelediği maddenin sulandırılması sonucu çözülmesi halinde, söz konusu dozların güvenli şekilde uygulanabileceğini belirtti.

Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandıJaponya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

KİRLENME VE YABANCI MADDE

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı. Kamu yayıncısı NHK, 1,6 milyon doz aşının ülke genelinde 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Moderna aşılarının ülkedeki satışından ve dağıtımından sorumlu Japon Takeda firması, aynı üretim bandından çıkan dozların, Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini duyurmuştu.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan Moderna serisi 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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