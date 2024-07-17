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  4. Japonya’da yanardağıdaki volkanik hareketlilik kokpitten görüntülendi

Japonya’da yanardağıdaki volkanik hareketlilik kokpitten görüntülendi

17.07.2024 10:26
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kadir.gunduz kadir.gunduz
17.07.2024 10:26
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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan ve 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan duman ile volkanik kül, bir yolcu uçağının kokpitinden görüntülendi.

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sakurajima Yanardağı’nda meydana gelen volkanik hareketlilik sırasında yükselen kül ve duman, 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. O anlar J-AIR firmasında görevli pilotların kameralarına yansıdı. Firmadan yapılan açıklamada, görüntülerin 14 Temmuz'da Kagoshima Havalimanı'na inmeye hazırlanan bir uçaktan çekildiği belirtildi. Volkanik kül ve etkileri konusunda eğitimli olan pilotların gerekli rota değişikliğini yaparak uçuşu sorunsuz bir şekilde tamamladığı ifade edildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler doğa meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulunduMeteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu
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Japonya
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