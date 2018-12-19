Japonya'da yapay zekalı 'sevgi robotu' üretildi

Robotlarla ve sanal karakterlerle duygusal ilişki kurulduğuna sık rastlanan Japonya, Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Raporu'nda G7 ülkeleri arasında en düşük sırada yer alıyor.

Japonya'da yapay zekalı 'Lovot' üretildi

Groove X şiketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Kaname Hayashi, sevgi anlamına gelen 'love' ve 'robot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Lovot' isimli robot için "Ev işlerine yardım etmiyor ama sevme becerinizi geliştiriyor" dedi.

Yapay zeka teknolojisi kullanan penguen görünümlü robotlar tekerlekleri sayesinde hareket edebiliyor, seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki verebiliyor, sarılıp okşandığında ise uyuyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 'Lovot' ile ayrıca mobil uygulama üzerinden bir kamera yardımı ile bebeği gözetlemek ya da uzaktayken evi izlemek de mümkün.

Vergisiz fiyatı 3 bin 100 dolar olarak belirlenen Lovot'un piyasaya dağıtımı 2019 sonlarında başlayacak.