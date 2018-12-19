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Japonya'da yapay zekalı 'sevgi robotu' üretildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

Japon şirketi Groove X, kullanıcıları mutlu etmek için bir 'sevgi robotu' tasarladı. 'Lovot' isimli robot hakkında konuşan şirketin kurucusu Hayashi, 'ev işlerine yardım etmiyor ama sevgi becerinizi geliştiriyor' dedi.

Robotlarla ve sanal karakterlerle duygusal ilişki kurulduğuna sık rastlanan Japonya, Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Raporu'nda G7 ülkeleri arasında en düşük sırada yer alıyor.

Japonya'da yapay zekalı 'Lovot' üretildi

Groove X şiketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Kaname Hayashi, sevgi anlamına gelen 'love' ve 'robot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Lovot' isimli robot için "Ev işlerine yardım etmiyor ama sevme becerinizi geliştiriyor" dedi.
Yapay zeka teknolojisi kullanan penguen görünümlü robotlar tekerlekleri sayesinde hareket edebiliyor, seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki verebiliyor, sarılıp okşandığında ise uyuyor.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 'Lovot' ile ayrıca mobil uygulama üzerinden bir kamera yardımı ile bebeği gözetlemek ya da uzaktayken evi izlemek de mümkün.
Vergisiz fiyatı 3 bin 100 dolar olarak belirlenen Lovot'un piyasaya dağıtımı 2019 sonlarında başlayacak.
Lovot'un Sony'nin yapay zeka donanımlı robot köpeği Aibo ile rekabet etmesi bekleniyor. Daha önce de Tokyo'da okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, 7 bin 600 dolarlık evlilik töreniyle sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlenmiş ve çok mutlu olduğunu belirtmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya sevgi robotu Groove X

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