HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

23.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Japonya'da 2020'de yeni doğan oranı rekor seviyede düşerek 872 bin 683'e geriledi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı yıllık doğum, vefat ve evlilik oranlarını güncelledi.

Buna göre geçen yıl Japonya'da doğum oranı, 2019'a göre 25 bin 917 düşerek 872 bin 683 olarak kayda geçti.

Bakanlık, yeni doğan oranındaki düşüşü rekor olarak nitelendirdi.

Ülke geneli vefat sayısı ise önceki yıla kıyasla 9 bin 373 azalarak 1 milyon 384 bin 544 olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca kayıt altında tutulan evlilik sayısı ise 2019'a göre 78 bin 69 azalarak 537 bin 583 oldu.

Kyodo Ajansına göre ülke genelinde doğum oranı ilk kez 2019'da 900 binin altına düşmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor''ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'
Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!Asker rütbeleri sıralaması nedir? İşte maaşları ve görevleri ile küçükten büyüğe asker rütbeleri!

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Türkiye aşılamada 7. sıraya yükseldi! Pek çok AB ülkesi geride kaldı

Türkiye aşılamada 7. sıraya yükseldi!

'Diplomatik kankalar' kar üstünde bir araya geldi!

'Diplomatik kankalar' kar üstünde bir araya geldi!

DSÖ Genel Direktörü: Anlaşma baltalanıyor!

DSÖ Genel Direktörü: Anlaşma baltalanıyor!

İran, nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldı

İran'da çok önemli karar askıya alındı!

Aşı olan en yaşlı kişi: Şarap da içerim bira da!

Aşı olan en yaşlı kişi: Şarap da içerim bira da!

'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.