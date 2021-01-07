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Japonya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı

07.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Japonya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı

Japonya genelinde son 3 haftadır etkisini hissettiren yoğun kar yağışı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, aralık ortasından bu yana devam eden kar yağışlarında şimdiye dek 29 insan yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle 400’den fazla hava yolu seferi iptal edildi. Yamagata eyaletinde hızlı tren seferleri hafta sonuna kadar askıya alındı.

Kuzeydeki Akita eyaletinin Yokote ilçesinde rekor seviye kar yağışı sonrası, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli arama kurtarma için bölgeye sevk edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yeni yıl tatilindekine kıyasla, ülkeye daha etkili soğuk hava kütlesinin giriş yaptığını ve hafta sonuna dek yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Kar derinliğinin normalden 3 kat daha fazla seyrettiği Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde çığ riskine karşı uyarılar yapılıyor.

JMA'ya göre, Japon Denizi kıyılarında süren yoğun yağış sonrası kar kalınlığının bir günde 120 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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