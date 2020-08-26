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Japonya’da yüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Japonya’da bir tren istasyonunun inşaat alanında yapılan kazılar, 350 kişinin kemiklerinin bulunduğu küçük yuvarlak mezarları ortaya çıkardı.

Japonya’da yüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulundu

Osaka'da bulunan ve Umeda Mezarı diye adlandırılan kazı alanının şehirdeki 7 tarihi mezarlıktan biri olduğu düşünülüyor.

Daily Mail’in haberine göre mezar alanı, Edo döneminin sonlarına, 1868 civarına tarihleniyor.

Şehir yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Buraya gömülen insanlar muhtemelen, Osaka Kalesi ve çevresinde yaşayan sıradan kişilerdi” ifadeleri yer aldı.

Uzmanlar, söz konusu mezarların muhtemelen hastalık sonucu topluca ölen bireylere ait olduğunu düşünüyor.

Arkeologlar, mezardaki yaklaşık bin 500 kemikten oluşan insan kalıntılarına ek olarak, bir dizi hayvanın kalıntısını da ortaya çıkardı.

Bunlar arasında mezarlığın kuzey kesimindeki 4 domuz yavrusu ve güneyindeki iki at yer alıyor. Araştırmacılar, bir insan iskeletinin içinde bir kediye ait kemik de tespit etti.

Hayvan kalıntılarının yanı sıra, aralarında madeni para, boncuk, tarak, ve kilden yapılma oyuncak bebek kalıntılarının da yer aldığı çeşitli kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Şehir yetkilileri, kalıntıların şu anda tasnif ve analiz aşamasından geçtiğini ifade etti.

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