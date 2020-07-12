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Japonya’daki ABD askeri üslerinde koronavirüs paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Japonya’nın Okinawa Adası’ndaki ABD üslerinde 61 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının doğrulanmasının ardından 2 üssün karantinaya alındığı belirtildi.

Japonya’daki ABD askeri üslerinde koronavirüs paniği

Japonya’da ABD üslerine ev sahipliği yapan Okinawa Adası’nda yerel hükümet, adadaki askeri üslerle bağlantılı 61 koronavirüs vakasının doğrulandığını açıkladı. Vakaların 38’inin Futenma Hava Üssü ve 23’ünün Camp Hansen Deniz Üssü’nde tespit edildiği belirtilirken, söz konusu 2 üste daha önce de 16 Covid-19 vakası görüldüğü öğrenildi. Konu hakkında Okinawa valiliğine bilgi veren ABD askeri yetkilileri ise vakaların Salı ve Cumartesi günleri arasında doğrulandığını belirterek, pozitif sonuç veren personelin izole edildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca vakaların görüldüğü üslerin karantinaya alındığı ifade edildi.

VALİDEN TEPKİ

Okinawa Valisi Denny Tamaki ise yaptığı açıklamada, bölge halkının kendini salgının yayılmasını önlemeye adadığı bir ortamda ABD ordusu ile bağlantılı birçok vakanın kısa sürede görülmesinin hayal kırıklığına yol açtığını söyledi. Tamaki, bölgedeki askeri personelin aldığı önleyici tedbirlerin etkinliği konusunda şüphelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

ADADA 148 VAKA

Ülke genelinde 22 bin 297 kişinin Covid-19’a yakalandığı Japonya’da Okinawa Adası’ndaki vaka sayısı enfekte olan ABD askeri personeli hariç 148 olarak biliniyor. Birçok askeri üsse ev sahipliği yapan Okinawa’da 50 binin üzerinde ABD askeri bulunuyor. Bölge halkı ve Okinawa Valisi Denny Tamaki ise adadaki ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunuyor.

İHA

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