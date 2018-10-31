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Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Japonya'da Love Hotel adı altında hizmet veren fantezi otelleri ülkenin en garip özellikleri arasında görülüyor. 1960'lı yıllardan bu yana kullanılan fantezi otelleri değişik konseptlerle dizayn ediliyor. Hem turistlere hem de Japonya'da yaşayan insanlara hizmet veren aşk otelleri giderek popülerliğini artırdı.

Kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veren bu otellerin sayısı da oldukça fazla. Peki bu oteller gerçekten var mı yoksa sadece şehir efsanesinden mi ibaret? Bu soruyu cevaplamak isteyen Zaza Bertrand, sıradışı bir çalışmaya imza attı.

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Japonya'da karşınıza çıkacak en garip yerlerden biri de Love Hotel adı altında hizmet veren fantezi otelleri. Her yıl milyonlarca turist çeken bu otellerde neler oluyor, içeride neler yaşanıyor?
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Japonya'da karşılaşabileceğiniz en değişik yerlerden biri de ülkenin ünlü aşk otelleri. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu fantezi otellerinde yaşananlar bir fotoğrafçı tarafından gün yüzüne çıktı.
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Değişik konseptlerde dizayn edilmiş bu oteller hem turistlerin hem de "özel hayatlarına" zaman ayıramayan Japonlara sıkça hizmet veriyor.
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İlk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu oteller bu tarihe kadar popülerliğini artırdı ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'nun diğer ülkelerine de yayıldı.
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37 binden fazla aşk oteli Japonya’da kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veriyor.
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"Love Hotel” olarak bilinen bu mekanların birkaçını ziyaret eden Zaza Bertrand sıradışı bir çalışmaya imza attı.
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Bu bir şehir efsanesi mi, yoksa böyle mekanlar gerçekten var mı diye soranlara cevabı fotoğrafçı Belçikalı fotoğrafçı veriyor.
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İşte o oteller ve ilginç odaları...
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Anahtar Kelimeler:
Japonya fantezi odaları

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