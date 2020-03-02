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Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gemide son kalan personel de tahliye edildi. Dezenfekte edileceği açıklanan gemi, tersanede bakıma alınacak.

Japonya’daki karantina gemisiyle ilgili yeni gelişme!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat'ta Japonya'da karantina altına alınan ve 2 hafta süreyle karantina altında tutulan gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Şubat itibariyle kademeli olarak sona eren karantinanın ardından gemide kalan personelin geçtiğimiz perşembe başlayan tahliyesi de dün sona erdi. Yaklaşık 130 kişilik mürettebatın, Saitama eyaletinde bir hastanede 2 hafta süreyle gözetim altında tutulacağı açıklandı. 2 haftalık sürecin sonunda yapılacak testte negatif sonuç verenler ise evlerine dönebilecek.

DEZENFEKTE EDİLECEK VE BAKIMA ALINACAK

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, geminin dezenfekte edileceğini ve tersanede bakıma alınacağını açıkladı. Kato, gemide görev yapan sağlık personeli, tahliye edilen hastaları kabul eden yerel hükümetler ve mürettebata teşekkür etti.

TOPLAM 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemideki karantina süreci 19
Şubat itibariyle sona ermiş, son testlerde negatif sonuç veren yaklaşık 970 yolcunun 3 gün süren tahliye operasyonu ile gemiyi terk etmesine izin verilmişti. Mürettebatın tahliyesine de geçen perşembe günü başlanmıştı. Şimdiye dek 705 yolcu ve mürettebatının virüsten enfekte olduğu anlaşılan gemiden toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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