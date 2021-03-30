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Japonya'daki kedi adası: İnsandan çok kedi var!

30.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'daki Aoshima adası artık 'kedi adası' olarak anılıyor. Önceleri fareleri yakalamak için adaya getirilen 2 kedinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlamasıyla, adadaki kedi nüfusu insan nüfusunu 6'ya katladı.

Japonya'daki kedi adası: İnsandan çok kedi var!

Uluslararası haber ajansları bu olayı "Japon adasını kediler ele geçirdi" başlıklarıyla geçti.

22 İNSAN YAŞIYOR

Ada sakinlerinin hedefi ilk başta sadece balıkçı teknelerindeki fareleri yakalamaktı.

Yalnızca 22 kişinin yaşadığı bu minik balıkçı adası şimdi kedi işgalinde.

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Önceleri bir iki kedi ile başlayan bu sevda, üremenin kontrolden çıkmasıyla 'kedi işgali'ne döndü. Şimdi adada bulunan 120 kediden 10 tanesi kısırlaştırıldı.

Ehime kıyısından 15 dakikalık bir feribotla varılan Aoshima adası, 1945 yılında 900 kişiye ev sahipliği yapıyordu.

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  1. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik kriz nedeniyle adadan göç eden insanlar çok olmuş. Şimdi ise adada göç etmeyen emekliler yaşıyor.

Adaya günde 2 kez günübirlik ziyaretçileri taşıyan feribotlar yanaşıyor. Ada sakinleri ise turistlerin ziyaretlerini pek sevmiyor.

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Adada kediler için beslenme alanları mevcut. Ziyaretçiler bu alanlarda kedileri besleyebiliyorlar.

Turistler kedileri balıklarla besleyip bol bol fotoğraf çekiyorlar.

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Japonya'da Kanagawa Eyaletindeki Enoshima, Shiga Eyaletindeki Okishima ve Kagawa Eyaleti Sanagishima'daki Enoshima dahil olmak üzere bir dizi başka "kedi adası" var.


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Japonya

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