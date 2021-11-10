HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'daki olay şoke etmişti! Yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet

Japonya'daki olay şoke etmişti! Yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet

10.11.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da serumlarına dezenfektan karıştırıp, yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşire müebbet hapse çarptırıldı.

Japonya'daki olay şoke etmişti! Yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet

Beş yıl önce Yokohama'da bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin (34) davasında karar verildi.

Yokohama Bölge Mahkemesindeki duruşmada söz verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

İDAM CEZASI İSTENDİ

Savcılar, idam cezası talep ederken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen "Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu" belirtti.

Japonya'da idam mahkumlarından "habersiz infaz" davasıJaponya'da idam mahkumlarından "habersiz infaz" davası

MÜEBBET VERİLDİ

Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, "Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul." dedi.

Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin "pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu" kaydetti.

Japonya başardı! Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadıJaponya başardı! Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
İtiraz sonrası ertelenmişti! Pfizer-BioNTech'ten yeni hamleİtiraz sonrası ertelenmişti! Pfizer-BioNTech'ten yeni hamle
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.