Japonya'dan getirilen kayıp horoz bakın nerede bulundu

Olay, 18 Kasım'da Kurtuluş Mahallesi Sazan Sokakta meydana geldi. Hobi için süs tavuk cinsi horoz yetiştiren Tolgahan Karataş isimli öğretmen sabah kümese girdiğinde Japonya'dan getirilen süs tavuklarından üreyen ve ilk göz ağrısı olan Yakomoho isimli 2 bin lira değerindeki horozunun çalındığını fark etti. Karataş, çalınan Yakohoma isimli horozunu bulmak için sosyal medya aracılığı ile paylaşım yaparak yardım istedi. Karataş’ın sosyal medyadan başlattığı arama çalışması sonrası ardından olayı gündeme İhlas Haber Ajansı (İHA) getirdi. Kaybolan horozla ilgili bugün yaşanan gelişme ise Karataş’ı sevince boğdu. Kaybolan horozun bulunmasının ardından İHA’ya konuşan Karataş, “Horozum dün akşam bir abimizin haber vermesiyle bulundu. Civar köylerden birinde bulundu. Bana ulaşan bir ağabeyim horozu bir başka kişinin kümesinde gördüğünü söyledi.

Gidip baktığımızda ise bizim horoz çıktı. Aldık oradan geldik şu an horozumuz kendi kümesimizde artık ve çok mutluyum” dedi.

''GİDİP GÖRDÜĞÜMDE ŞÜKÜRLER OLSUN DEDİM''

Horozunun çalınma ve kaybol riskine karşı yeni önlemlerde aldığını ve bir çok noktaya daha güvenlik kamerası kurduğunu ifade eden Karataş, “Bu şekilde bulan abimden de Allah razı olsun aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ederim. Çünkü bulunmasında sizin de yani İHA’nın büyük payı var. Sizin sayenizde haberlerde yayınlandı. Üzüntülüydük ailecek üzüntülüydük. İnsanın morali çok bozuluyor hatta izin aldım evde kaldım Cuma günüde yani hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oraya gidip kümeste kendi hayvanımı görene kadar inanmamıştım. Gidip gördüğümde ‘şükürler olsun’ dedim. Çalındığı konusunda bir fikrim yok gittiğimizde adam evet burada bir horoz var dedi. Çocukları koymuş dedi. Çocukları haberi gördük haber verecektik dediler ama gerisi yok" dedi.

(İHA

