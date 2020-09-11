Japonya'dan ilginç iddia: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir!

Sony PlayStation 5 için sessizliğini koruyor. En büyük rakibi Microsoft ise Xbox konusunda şu sıralar hayli hareketli. Önce Xbox Series S'i resmileştiren Microsoft, daha sonra Xbox Series X'in fiyatını ve her iki konsolun çıkış tarihini duyurdu. Microsoft'un açıklamasına göre yeni nesil Xbox oyun konsolları, 10 Kasım günü piyasaya çıkacak. Japonya'dan gelen iddialar ise Sony'nin sessizliğini yakında bozabileceğini gösteriyor.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir Twitter kullanıcısı, Amazon Japonya'da PlayStation 5'in DualSense oyun kontrolcüsünün, PS5 kulaklığının ve DualSense şarj standının çıkış tarihini görüntülediğini iddia ederek, söz konusu olaya ait bir tweet attı ve bazı ekran görüntüleri paylaştı. Kullanıcı, PlayStation 5'in aksesuarlarının 20 Kasım'da satışa çıkacağını kanıt göstererek, PS5'in de 20 Kasım'da satışa sunulacağını iddia etti. Bu da Xbox Series X ve Xbox Series X'in çıkış tarihinden tam 10 gün sonraya tekabül ediyor. Fakat bu durum daha da uzayabilir.

PS5 DAHA DA GEÇ GELEBİLİR

PS5 ne zaman çıkacak? sorusuna bir cevap olarak verilen iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Zira, Sony'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Tahminler, söz konusu tarihin PlayStation 5'in Japonya özelindeki çıkış tarihi olabileceği yönünde. Çünkü Sony, birçok kez ürünlerini ilk olarak anavatanı Japonya'da satışa sundu. Bu da PS5'in Türkiye gibi birçok pazarda 20 Kasım tarihinden sonra tanıtılabileceği ihtimalini yaratıyor. Ancak dediğimiz gibi bunların hepsi birer iddiadan ibaret.

