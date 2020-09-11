HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Japonya'dan ilginç iddia: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir!

Japonya'dan ilginç iddia: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir!

OYUN HABERLERİ  | 11.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in çıkış tarihi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Japonya'dan gelen son bilgilere göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS5, Xbox Series S ve Xbox Series X'ten sonra çıkacak. Peki tam olarak PlayStation 5 ne zaman çıkacak? İşte yanıtı.

Japonya'dan ilginç iddia: PlayStation 5'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir!

Sony PlayStation 5 için sessizliğini koruyor. En büyük rakibi Microsoft ise Xbox konusunda şu sıralar hayli hareketli. Önce Xbox Series S'i resmileştiren Microsoft, daha sonra Xbox Series X'in fiyatını ve her iki konsolun çıkış tarihini duyurdu. Microsoft'un açıklamasına göre yeni nesil Xbox oyun konsolları, 10 Kasım günü piyasaya çıkacak. Japonya'dan gelen iddialar ise Sony'nin sessizliğini yakında bozabileceğini gösteriyor.

PlayStation 5-1

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir Twitter kullanıcısı, Amazon Japonya'da PlayStation 5'in DualSense oyun kontrolcüsünün, PS5 kulaklığının ve DualSense şarj standının çıkış tarihini görüntülediğini iddia ederek, söz konusu olaya ait bir tweet attı ve bazı ekran görüntüleri paylaştı. Kullanıcı, PlayStation 5'in aksesuarlarının 20 Kasım'da satışa çıkacağını kanıt göstererek, PS5'in de 20 Kasım'da satışa sunulacağını iddia etti. Bu da Xbox Series X ve Xbox Series X'in çıkış tarihinden tam 10 gün sonraya tekabül ediyor. Fakat bu durum daha da uzayabilir.

PS5 DAHA DA GEÇ GELEBİLİR

PS5 ne zaman çıkacak? sorusuna bir cevap olarak verilen iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Zira, Sony'den resmi bir açıklama gelmiş değil. Tahminler, söz konusu tarihin PlayStation 5'in Japonya özelindeki çıkış tarihi olabileceği yönünde. Çünkü Sony, birçok kez ürünlerini ilk olarak anavatanı Japonya'da satışa sundu. Bu da PS5'in Türkiye gibi birçok pazarda 20 Kasım tarihinden sonra tanıtılabileceği ihtimalini yaratıyor. Ancak dediğimiz gibi bunların hepsi birer iddiadan ibaret.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot duyurulduGhost Recon Breakpoint: Red Patriot duyuruldu
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Trabzon sürprizi ile gelen yeni Call of Duty oyunu duyuruldu!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
Toplam değerleri 400 TL'ydi, artık ücretsizler!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Diğer Haberler
FIFA 21'in oyuncu reytingleri açıklandı, Messi mi Ronaldo mu? tartışması alevlendi!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
Assassin’s Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu
Sonbaharın en beklenen oyunlarından biri! Yeni duyuru geldi
Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot duyuruldu
Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot duyuruldu
Epic Games Fortnite oyuncularına duyurdu: Apple hesabı ile giriş engelleniyor!
Fortnite için engelleme yarın başlıyor!
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
PUBG 8.3 güncellemesi yenilikleri açıklandı
Microsoft, Xbox Series S'in çıkış tarihi ve özelliklerini bir videoyla paylaştı!
İşte PS5'in uygun fiyatlı rakibinin özellikleri ve çıkış tarihi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.