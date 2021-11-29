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Japonya'dan Omicron hamlesi! Sınır önlemleri artırıldı

29.11.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle sınır önlemlerini artırdı.

Japonya'dan Omicron hamlesi! Sınır önlemleri artırıldı

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine ekledi.

Bu ülkelerden Japonya'ya ulaşan yolcular, önceden belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10. günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı daha önce duyurulmuştu.

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Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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