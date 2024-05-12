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Japonya'dan terör örgütü PKK hamlesi! Hepsi donduruldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.05.2024 22:10
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Japon hükümeti, ülkede faaliyetlerini sürdüren terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım attı. Japon gazeteci Ishii Takaaki, "Japon hükümeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı" açıklamasını yaptı.

Japonya'dan terör örgütü PKK hamlesi! Hepsi donduruldu

Terör örgütü PKK, Japonya’daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken Japon halkı ise ülkesinde “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüten terör örgüt sempatizanlarına karşı miting gerçekleştirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIKLARI DONDURULDU

Japon gazeteci Ishii Takaaki, Japon meclisinin terör örgütü PKK konusunu gündemine aldığını belirtti. Takaaki, Japon hükümetinin, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladığını duyurdu.

Oda TV'de yer alan habere göre Takaaki yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“8 Mayıs’ta Japon Meclisi’nde PKK meselesi ele alındı. Japonya’da yaşayan Kürtlerin Nevruz bayramında PKK’yı övdüğü, PKK bayrakları salladığı ve askeri şarkılar söylediği ortaya çıktı. Japon hükümeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK’nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK’nın faaliyetlerini durduralım.”


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Anahtar Kelimeler:
pkk Japonya
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