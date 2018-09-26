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Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk ve Japon Kadınlar Derneği'ne ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği iki ülke kadınları arasında kurdukları etkileşimden dolayı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'ne layık görüldü - Japonya İstanbul Başkonsolos Norio Ehara: - "Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği, Japonya ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışın ve dostluk ilişkilerinin gelişmesinde büyük bir katkı sağlıyor'' - Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği Türkiye Temsilcisi Ayşe Başyiğit: - ''Bu dostluk ateşini gelecek nesillere aktarmayı kendimize misyon olarak görüyoruz. Türk ve Japon kadınları olarak el ele dünya barışına az da olsa katkıda bulunmak için emek sarf etmeye devam edeceğiz''

İSTANBUL (AA) - Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği, Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'ne layık görüldü.

Japonya Dışişleri Bakanı Ödül Töreni ve resepsiyonu Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun Gümüşsuyu'ndaki eski ofis binasında gerçekleştirildi.

Türk ve Japon milli marşlarının okunması ile başlayan törene, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın yanı sıra, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı.

Törende konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'nün uluslararası ilişkilerde dostluk ve güven ilişkisinin gelişmesinde faaliyet gösteren başarılı şahıs ve kuruluşlara verildiğini belirtti.

1976’da kurulmasından bu yana, Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi'nin iki ülke kadınları arasında etkileşim sağlamak amaçladığını aktaran Ehara, ''Dernek, her iki ülke vatandaşlarına yönelik Japonca, Sumie, Kaligrafi, Origami gibi Japon kültüründen çeşitli kurslar vermeye yıllardır devam etmekte. Amaçları, Japonya ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışın ve dostluk ilişkilerinin gelişmesinde büyük bir katkı sağlıyor. Dernek, ayrıca Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ile işbirliği de dahil olmak üzere Japon kültürünü tanıtıcı birçok etkinlik ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yaparak, Türk halkının ülkemizin kültürü hakkındaki bilincinin büyümesi ve gelişmesi için büyük çaba sarf etmiştir.'' diye konuştu.

Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği adına bir konuşma yapan Ayşe Başyiğit ise Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği’nin, 40 yılı aşkın süre çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyerek iki ülkenin kadınları arasında dostluk köprüsü kurmaya çalıştığını anlattı.

150 üye sayıları ile bir cemiyet haline geldiklerini söyleyen Başyiğit, şunları söyledi:

''Bu dostluk ateşini gelecek nesillere aktarmayı kendimize misyon olarak görüyoruz. Yaşadığımız 21'inci yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar yaşanmaktadır. Devletlerin birbirini anlama ve dostlukların geliştirilmesini halk seviyesinde gerçekleştirilmesinin önemi bundan sonra daha da artacaktır.
Biz bu şerefi kalbimizde taşıyarak Türk ve Japon kadınları olarak el ele dünya barışına az da olsa katkıda bulunmak için emek sarf etmeye devam edeceğiz.''

Ödülleri Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono adına Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara takdim etti.

Törene katılanlar onuruna verilen kokteylde Japon ve Türk kadınlarından oluşan korunun seslendirdiği ''Hatırla Ey Peri'' şarkısı büyük alkış aldı.

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