HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

16.11.2020 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya ekonomisi 'Zoom patlaması' sayesinde resesyondan çıktı

Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

Japonya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüyerek resesyondan çıktı.

2020'de sokağa çıkma kısıtlamalarının imalat sektörünü vurması ve tüketim harcamalarının düşmesiyle ekonomi küçülmeye başlamıştı.

Gelen bu iyimser veriye rağmen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralması bekleniyor.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'da toparlamanın etkileri görülse de kimi analistler ülke ekonomisindeki büyümenin ılımlı bir görünüme sahip olacağını düşünüyor.

Japonya'da ekonomi daha çok ihracat ve iç talepteki yükselişle büyüdü.

Asya ekonomileri, "Zoom patlaması" sayesinde küresel ekonominin toparlamasında öncü konumda.

Bu da çok sayıda insanın evden çalışmaya başlaması ile ekranlara ve bilgisayarlara olan ilginin yükselmesinden kaynaklanıyor.

Asya ekonomileri laptop, iletişim ekipmanı ve diğer elektronik araçların üretiminde başı çekiyor.

Asya bölgesi içlerinde Çin, Güney Kore, Avustralya ve Singapur'un da imzacıları arasında olduğu ve hafta sonu imzalanan ticaret anlaşması sayesinde ekonomik olarak daha da büyüyebilir.

Ekonomi i**kinci çeyrekte yüzde 28 daral**mıştı

Japonya'nın ikinci çeyreğindeki yüzde 28,1 oranındaki daralma, 1980 yılından beri kaydedilen en ciddi küçülmeydi.

Üçüncü çeyreğe dair açıklanan büyüme rakamı diğer birçok ülkenin aksine çok ciddi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamayan Japonya hükümeti için de sevindirici bir haber oldu.

Jaonya bu yıl toplamda 2,2 trilyon dolar değerinde teşvik paketleri açıklamıştı.

Eylül ayında göreve gelen yeni hükümet bir paket üzerinde daha çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralması bekleniyor; ABD ekonomisinin ise yüzde 4,3 küçülmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Kuzey Kore koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırıyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Paşinyan istifa etmeyi düşünmüyor!

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.