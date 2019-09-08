HABER

Japonya Faxai Tayfunu’nu bekliyor: Uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Japonya’da etki göstermesi beklenen Faxai Tayfunu nedeniyle 32 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı.Japonya Meteoroloji Ajansı Faxai Tayfunu’nun pazar öğleden sonra Tokyo’nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesinde etkisini göstereceğini açıkladı.

Japonya’da etki göstermesi beklenen Faxai Tayfunu nedeniyle 32 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı Faxai Tayfunu’nun pazar öğleden sonra Tokyo’nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesinde etkisini göstereceğini açıkladı. Bugün Japonya saati ile öğleden sonra Izu Adaları’nın 130 kilometre güneyinden Kuzeybatı’ya saatte 30 kilometre hızla ilerlediği belirtilen tayfunun, saatte 216 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olduğu belirtildi. Pazar akşamı itibariyle Japonya kıyılarına ulaşması beklenen Faxai Tayfunu’nun şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışa neden olacağını açıklayan yetkililer, tayfundan etkilenecek kıyı kesimlerde 10 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların beklendiği uyarısında bulundu. Ayrıca olası tahliye emirlerine karşı, bölge sakinlerine hazır olmaları çağrısında bulunuldu.

Ulaşım olumsuz etkilendi
Faxai Tayfunu Japonya’da hava ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Japan Airlines, bugün 18.00’den sonra Tokyo’daki Haneda Havaalanı’ndan gerçekleştirilecek 23 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Peach adlı havayolu şirketi de 3 yurt içi ve 6 yurt dışı uçuşu iptal etti. Tokyo ile Osaka arasındaki 50 hızlı tren seferinin de, bugün akşam 18.00 itibariyle askıya alınacağı duyuruldu. İptal edilen seferlerin artabileceğini konusunda yolcuları uyaran otoriteler, yolcuları güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı 
Diyarbakır’da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandıDiyarbakır’da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.