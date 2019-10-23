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Japonya gemilerini korumak için Orta Doğu'ya asker göndermeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Japonya gemilerini korumak için Orta Doğu'ya asker göndermeyi planlıyor

Japonya'nın Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan bölgeye kuvvet göndermeyi planladığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Motegi, ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan Orta Doğu'daki deniz güzergahlarını korumaya yardımcı olmak amacıyla bölgeye asker göndermeyi planladıklarını ABD'li mevkidaşına bildirdi.

Görüşmede iki bakan, karşılıklı olarak ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltma konusunda Orta Doğu'da yakın iş birliği sözü verdi.

Motegi ve Pompeo ayrıca, Japon Denizi'nde yeni bir balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore konusunda da beraber hareket etme konusunda mutabık kaldı.

- İki savaş gemisini bölgeye sevk etmesi bekleniyor

Tokyo yönetiminin, ABD ile yakın güvenlik bağları ve İran ile geleneksel dostluk ilişkilerini dengelemek, gerginliği azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan tek başına hareket etmeye karar verdiği belirtiliyor.

Japonya'nın plan çerçevesinde halihazırda Arap Yarımadası'nda keşif görevi yürüten ve Somali'de korsanlarla mücadele eden iki savaş gemisini bölgeye sevk etmesi bekleniyor.

- Yurt dışına asker sevki hassas bir konu olarak görülüyor

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasasının ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlaması ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan 9'uncu madde nedeniyle yurt dışına asker sevk edilmesi, ülkede oldukça hassas bir konu olarak görülüyor.

Başbakan Abe Şinzo, göreve geldiği 2012'den bu yana Japonya'nın askeri rolünü genişletiyor.

- ABD'nin girişimiyle kurulan uluslararası deniz güvenliği koalisyonu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez 9 Temmuz'da uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.

Japonya, İran ile dostça ilişkilerine zarar vermemek için ABD'nin girişimine katılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD liderliğindeki koalisyon Japonya Orta doğu

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