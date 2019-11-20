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Japonya-Güney Kore ticaret savaşı DTÖ gündeminde

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

Japonya ve Güney Kore, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gerçekleştirilen görüşmelerde Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ihracat tedbirleri üzerindeki görüş ayrılıklarını aşamadı.Dün Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü merkezinde bir araya gelen Güney Kore ve Japonya temsilcileri, 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Japonya ve Güney Kore, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gerçekleştirilen görüşmelerde Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ihracat tedbirleri üzerindeki görüş ayrılıklarını aşamadı.
Dün Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü merkezinde bir araya gelen Güney Kore ve Japonya temsilcileri, 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Japonya’nın 4 Temmuz’da Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünler üzerindeki ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alması nedeniyle DTÖ gündemine taşınan Güney Kore-Japonya krizinin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilemedi.

Tedbirler gerekli
Japon Ticaret Bakanlığını temsilen toplantıya katılan Junichiro Kuroda düzenlediği basın toplantısında, yüksek teknolojili malzemelerin askeri amaçlar için kullanımının önlenmesi adına Japonya’nın uyguladığı ihracat tedbirlerinin gerekli olduğunu söyledi. Güney Kore’nin Japonya’ya yönelik ithamlarına atıfta bulunan Kuroda, ihracat tedbirlerinin DTÖ kurallarını ihlal etmediğini vurguladı. Güney Kore temsilcisi Chung Hae-kwan ise Japonya’nın uyguladığı ihracat tedbirlerini "ayrımcı ticaret kısıtlamaları" olarak niteledi.

Güney Kore’nin adımı bekleniyor
DTÖ kuralları çerçevesinde her iki tarafın da 60 gün içinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Güney Kore’nin DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması kapsamında bir heyet kurulmasını talep etme hakkı bulunuyor. Söz konusu sürenin aşıldığı belirtilirken Güney Kore’nin elinde bulunan bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı merak ediliyor.

Güney Kore DTÖ gündemine taşımıştı
Temmuz başında Güney Kore’ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alan Japonya, 2 Ağustos’ta Güney Kore’yi imtiyazlı ticaret ortağı statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Japonya’yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Güney Kore ise konuyu DTÖ gündemine taşımıştı. Güney Kore ayrıca, Japonya’yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayarak ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmuştu.

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