Japonya, Güney Kore'den ithal ürünlere kısıtlama getirdi

Japonya, ilaç sanayinde ve teknoloji üretiminde kullanılan bazı yarı mamul maddelerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerinin ithalatının bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu tedbirin "iki ülke arasındaki güven ilişkisinin ciddi şekilde zedelenmesi nedeniyle alındığı" belirtildi.

Bakanlık, yakın zamanda Güney Kore'den ithal edilen ürünlerde bazı denetim eksiklikleriyle karşılaşıldığını vurgularken, bu konuda somut örnek vermedi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin ithalatının topyekun yasaklanmadığı ancak ithalat izni talepleri için 90 günlük bir inceleme süresi getirileceği kaydedildi.

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Güney Kore hükümeti ise Japonya'nın açıklamasına tepki göstererek, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve buna karşılık vereceklerini bildirdi.