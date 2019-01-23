HABER

Japonya Güney Kore'nin "provokasyon" iddiasını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

Tokyo yönetimi, Güney Kore makamlarının bir Japon savaş uçağının uluslararası sularda Güney Kore savaş gemisi üzerinde alçak uçuş yaptığı suçlamasının "asılsız" olduğunu, uçuşun uluslararası kurallara uygun yapıldığını savundu

Japonya, Güney Kore'nin bir Japon savaş uçağının uluslararası sularda Güney Kore savaş gemisi üzerinde alçak uçuş yaptığı suçlamasını reddetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Savunma Bakanı Takei Ivaya, Güney Kore'nin, bir Japon savaş uçağının yerel saatle 14.00 civarında Jeju Adası'nın güneyinde uluslararası sularda seyir halindeki Güney Kore donanma gemisinin 60 ila 70 metre üzerinden alçak uçuş yaptığı iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş uçağının Güney Kore savaş gemisinin 150 metre üzerinde seyrettiğini kaydeden Ivaya, bunun ulusal ve uluslararası kurallara uygun bir uçuş tarzı olduğunu ifade etti.

Ivaya, "Biz tehdit olarak değerlendirilebilecek bir uçuş yapmadık ve Güney Kore tarafını önceden bilgilendirdik." dedi.

Güney Koreli yetkililer, "Socotra Rock" adı verilen, bir denizaltı resifi üzerine kurulu okyanus araştırma merkezi yakınında yaşanan karşılaşmada uçağın yaklaştığını gören gemi personelinin pilotu telsizle uyardığını ve rotasını değiştirmesini istediğini ancak pilotun uyarılara rağmen alçak uçuşunu sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon uçağının Güney Kore donanma gemisinin 60 ila 70 metre üzerinde alçak irtifada uçtuğunu iddia etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Suh Wook, basına yaptığı açıklamada, Japon uçağı tarafından Güney Kore gemisine yakın mesafede gerçekleştirilen alçak irtifa uçuşunun açıkça "provokatif" bir eylem olduğunu ve Güney Kore ordusunun bu durumu güçlü bir şekilde kınadığını kaydetmişti.

Suh, bu durumun tekrarlanması halinde Güney Kore ordusunun "güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" dile getirmişti.

Japonya, geçen ay, Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına kilitlediğine ilişkin bir video yayımlamıştı. Güney Kore Donanması ise Japonya'nın bu iddiasını reddederek söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Adı açıklanmayan bir yetkili, "Gemi, Japonya'nın hava savunma teşhis bölgesinde uçan devriye uçağı yüzünden değil, Koreler arası deniz sınırına yakın yerde sürüklenen bir Kuzey Kore savaş gemisinin izini sürmeye çalıştığı için atış kontrol radarı kullandı." demişti.

Vücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruzVücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruz
Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında kararKızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar
23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya Provokasyon

En Çok Okunan Haberler

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kızını 14 yerinden bıçaklayan cani baba tutuklandı

Kızını bıçaklamıştı! Cani baba hakkında karar

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.