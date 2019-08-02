HABER

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı - Seul yönetimi, Tokyo'ya en kısa sürede sert karşı önlemlerle yanıt vereceğini duyurdu

TOKYO (AA) - Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı.

Japonya Bakanlar Kurulunda alınan kararla Güney Kore, Japonya ile imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkarıldı.

Güney Kore'ye ithal edilen "hassas materyallere" yönelik denetimlerin genişletilmesi anlamına gelen karar, 28 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Japonya Ticaret Bakanı Seko Hiroshige, kararın sadece Güney Kore'nin standart muamele göreceği anlamına geldiği, ikili ilişkileri etkilememesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Seko, Japonya'nın ulusal güvenliği için gerekli ithalat denetimlerini koruması amacıyla bu kararı aldığını, Güney Kore mahkemelerinin Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olmadığını söyledi.

- "Sert karşı önlemler alacağız"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'nın kararını "Güney Kore'nin ekonomik büyümesini durdurmaya yönelik bir girişim" olarak niteledi. Sert karşı önlemler alacaklarını kaydeden Moon, Japonya'nın, küresel arz zincirine zarar verecek bencil bir eylemde bulunduğunu savundu.

Maliye Bakanı Hong Nam-ki, ülkesinin Japonya'yı kendi imtiyazlık ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinde çıkaracağını bildirdi.

Hong ayrıca, Japonya'nın güçlendirilmiş ithalat denetimlerini Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini kaydetti.

Japonya'nın yeni uygulamalarının, "hassas" olarak adlandırılan yaklaşık bin 200 kalemi etkileyeceğini belirten Hong, Güney Kore şirketlerinin çoğunlukla Japonya'dan ithal ettiği 159 kalem malzemeye dair denetimleri sıkılaştıracağını ifade etti.

- İki ülke arasında ticari kısıtlamalar

Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham ediyor.

Japonya, geçen ay başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayı keşfettiGeleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayı keşfetti
Bir Abdülhamid ve Sherlock Holmes hikayesiBir Abdülhamid ve Sherlock Holmes hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Kore

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırlacak belli oldu

Son dakika! Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

165 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.