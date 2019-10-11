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Japonya Hagibis tayfununa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hafta sonu etkili olması beklenen tayfunun beraberinde getireceği yağışların, 1958'de yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida tayfunundaki yağış miktarıyla aynı olacağı tahmininde bulunuldu

Japonya'da, hafta sonu başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkili olması beklenen Hagibis tayfunu öncesinde çeşitli önlemler alınıyor.

Japon yayın kuruluşu NHK'nın ve Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, "çok şiddetli" olarak nitelendirdikleri rekor düzeyde yağışları beraberinde getirmesi beklenen tayfunun olası sonuçlarına karşı halkı uyardı.

Yetkililer, saatteki hızı 216 kilometreye çıkacağı tahmin edilen rüzgar nedeniyle, yarın Tokyo metropolitan bölgesi dahil Kanto-Koşin ile Tokai bölgelerinde bazı evlerin yıkılma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Hafta sonu 24 saatlik süreçte, Tokai bölgesinde metrekareye 800 milimetre, Kanto-Koşin bölgesinde de 600 milimetreye kadar yağış beklendiğini aktaran yetkililer, tahmini yağış miktarının, Eylül 1958'de ülke genelinde yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida tayfununun getirdiği yağış miktarıyla aynı olacağının tahmin edildiğine işaret etti.

Ajans yetkilisi Yasuşi Kajihara, "Tayfun, cumartesi günü Tokai ya da Kanto bölgesinden karaya ulaşabilir ve son derece güçlü olabilir. Şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgaların yanı sıra Kanto bölgesinde rekor yağış olasılığını değerlendiriyoruz." dedi.

Tayfun öncesinde bazı tren operatörleri ve hava yolu şirketleri, metropol bölgesindeki birçok seferi askıya alma planlarını açıkladı.

Ülkede afet yönetiminden sorumlu bakan Ryota Takeda, hükümetin, yaklaşan tayfuna hazırlık yaptığını belirterek, riskli bölgelerde ikamet eden kişilere erken tahliye, su ve gıda stoku yapmaları çağrısında bulundu.

Karaya cumartesi akşam saatlerinde ulaşması beklenen tayfunun, pazar öğleden sonra ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'nun doğusuna doğru ilerlemesi öngörülüyor.

Tayfunun beraberinde getireceği şiddetli yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hagibis tayfunu Japonya

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