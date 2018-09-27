İşte sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç gerçekler...
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
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Çıplaklar Festivali, her yıl farklı mevsimlerde Japonya'nın birçok bölgesinde düzenleniyor.
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Kötü ruhlardan arınmak ve yılın geri kalanının şanslı geçmesini sağlamak için yapılıyor. Erkeklerin katıldığı bu festivalde sadece vücutlarının belli yerlerini kapatan, peştemale benzeyen fundoshi adındaki kıyafetleri giyiyorlar.
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İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri... Erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuyor.
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Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.
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Japonya 6,800’den fazla adadan oluşuyor.
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Japonya’da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla insan yaşıyor.
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Japonya’da evcil hayvan sayısı çocuk sayısından fazla...
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Japonya’da bazı yerlerde gece geç saatlerde dans etmek yasak.
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Titanik felaketinden kurtulmuş olan Japonlar diğer yolcular ile birlikte ölmedikleri için Japon halkı tarafından korkak ilan edildiler.
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Dünya’da en uzun süre faaliyet gösteren şirket 578 – 2006 arası(1428 yıl) faaliyet göstermiş Kongō Gumi isimli bir Japon inşaat firmasıdır.
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Japonya'da cep telefonlarının %90'ı su geçirmez; çünkü Japon gençleri duşta dahi telefon kullanıyor!
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Japonya'da hem kahve içebileceğiniz hem de kediler ile vakit geçirebileceğiniz mekanlar mevcut!
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Japonya'da iş yerinde uyumak aşırı çalışmanın bir belirtisi olarak görüldüğünden kabul edilebilir bir eylem.
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Japonya’da okuma-yazma oranı %100!
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Japonya'da öğretmenler ve öğrenciler sınıf ve kafeterya alanlarını birlikte temizler!
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Japonya’da içinden otoban geçen bir bina var!
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Japonya'da her yıl 1500 civarında deprem yaşanıyor!
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Dünyanın aksine Japonya'da kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülür.
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Japonya'daki birçok cadde ve sokağın ismi yok!
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Japonya'daki birçok kaplıca ve yerel hamam vücutlarında dövme olan müşterilerini kabul etmez!
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Japonya'da çizgi romanlar(manga) için kullanılan kağıt miktarı tuvalet kağıdı için kullanılandan fazla!
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Japonya'da Okunoshima adında tamamen tavşanlarla dolu bir ada var!
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Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sağladığına inanılıyor.
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Japonya dışındaki en büyük Japon topluluğu Brezilya'da.
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Japonlar yaptığı bir hatadan dolayı özür mahiyetinde saçlarını tıraş eder!
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Japonya, dünyadaki en yüksek anoreksiya(isteyerek aşırı kilo kaybı) oranına sahip ülke!
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