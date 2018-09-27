İşte sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç gerçekler...

Japonya hakkında sıra dışı bilgiler

1 / 27 Çıplaklar Festivali, her yıl farklı mevsimlerde Japonya'nın birçok bölgesinde düzenleniyor.

2 / 27 Kötü ruhlardan arınmak ve yılın geri kalanının şanslı geçmesini sağlamak için yapılıyor. Erkeklerin katıldığı bu festivalde sadece vücutlarının belli yerlerini kapatan, peştemale benzeyen fundoshi adındaki kıyafetleri giyiyorlar.

3 / 27 İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri... Erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuyor.

4 / 27 Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.

5 / 27 Japonya 6,800’den fazla adadan oluşuyor.

6 / 27 Japonya’da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla insan yaşıyor.

7 / 27 Japonya’da evcil hayvan sayısı çocuk sayısından fazla...

8 / 27 Japonya’da bazı yerlerde gece geç saatlerde dans etmek yasak.

9 / 27 Titanik felaketinden kurtulmuş olan Japonlar diğer yolcular ile birlikte ölmedikleri için Japon halkı tarafından korkak ilan edildiler.

10 / 27 Dünya’da en uzun süre faaliyet gösteren şirket 578 – 2006 arası(1428 yıl) faaliyet göstermiş Kongō Gumi isimli bir Japon inşaat firmasıdır.

11 / 27 Japonya'da cep telefonlarının %90'ı su geçirmez; çünkü Japon gençleri duşta dahi telefon kullanıyor!

12 / 27 Japonya'da hem kahve içebileceğiniz hem de kediler ile vakit geçirebileceğiniz mekanlar mevcut!

13 / 27 Japonya'da iş yerinde uyumak aşırı çalışmanın bir belirtisi olarak görüldüğünden kabul edilebilir bir eylem.

14 / 27 Japonya’da okuma-yazma oranı %100!

15 / 27 Japonya'da öğretmenler ve öğrenciler sınıf ve kafeterya alanlarını birlikte temizler!

16 / 27 Japonya’da içinden otoban geçen bir bina var!

17 / 27 Japonya'da her yıl 1500 civarında deprem yaşanıyor!

18 / 27 Dünyanın aksine Japonya'da kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülür.

19 / 27 Japonya'daki birçok cadde ve sokağın ismi yok!

20 / 27 Japonya'daki birçok kaplıca ve yerel hamam vücutlarında dövme olan müşterilerini kabul etmez!

21 / 27 Japonya'da çizgi romanlar(manga) için kullanılan kağıt miktarı tuvalet kağıdı için kullanılandan fazla!

22 / 27 Japonya'da Okunoshima adında tamamen tavşanlarla dolu bir ada var!

23 / 27 Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sağladığına inanılıyor.

24 / 27 Japonya dışındaki en büyük Japon topluluğu Brezilya'da.

25 / 27 Japonlar yaptığı bir hatadan dolayı özür mahiyetinde saçlarını tıraş eder!

26 / 27 Japonya, dünyadaki en yüksek anoreksiya(isteyerek aşırı kilo kaybı) oranına sahip ülke!