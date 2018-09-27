HABER

Japonya hakkında sıra dışı bilgiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.09.2018 02:50 | Son Güncelleme

Bir zamanlar teknolojinin beşiği olan Japonya'yla ilgili öğrendiğinizde çok şaşıracağınız sıra dışı bilgiler...

İşte sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç gerçekler...

Japonya hakkında sıra dışı bilgiler

1 / 27

Çıplaklar Festivali, her yıl farklı mevsimlerde Japonya'nın birçok bölgesinde düzenleniyor.
2 / 27

Kötü ruhlardan arınmak ve yılın geri kalanının şanslı geçmesini sağlamak için yapılıyor. Erkeklerin katıldığı bu festivalde sadece vücutlarının belli yerlerini kapatan, peştemale benzeyen fundoshi adındaki kıyafetleri giyiyorlar.
3 / 27

İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri... Erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuyor.
4 / 27

Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.
5 / 27

Japonya 6,800’den fazla adadan oluşuyor.
6 / 27

Japonya’da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla insan yaşıyor.
7 / 27

Japonya’da evcil hayvan sayısı çocuk sayısından fazla...
8 / 27

Japonya’da bazı yerlerde gece geç saatlerde dans etmek yasak.
9 / 27

Titanik felaketinden kurtulmuş olan Japonlar diğer yolcular ile birlikte ölmedikleri için Japon halkı tarafından korkak ilan edildiler.
10 / 27

Dünya’da en uzun süre faaliyet gösteren şirket 578 – 2006 arası(1428 yıl) faaliyet göstermiş Kongō Gumi isimli bir Japon inşaat firmasıdır.
11 / 27

Japonya'da cep telefonlarının %90'ı su geçirmez; çünkü Japon gençleri duşta dahi telefon kullanıyor!
12 / 27

Japonya'da hem kahve içebileceğiniz hem de kediler ile vakit geçirebileceğiniz mekanlar mevcut!
13 / 27

Japonya'da iş yerinde uyumak aşırı çalışmanın bir belirtisi olarak görüldüğünden kabul edilebilir bir eylem.
14 / 27

Japonya’da okuma-yazma oranı %100!
15 / 27

Japonya'da öğretmenler ve öğrenciler sınıf ve kafeterya alanlarını birlikte temizler!
16 / 27

Japonya’da içinden otoban geçen bir bina var!
17 / 27

Japonya'da her yıl 1500 civarında deprem yaşanıyor!
18 / 27

Dünyanın aksine Japonya'da kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülür.
19 / 27

Japonya'daki birçok cadde ve sokağın ismi yok!
20 / 27

Japonya'daki birçok kaplıca ve yerel hamam vücutlarında dövme olan müşterilerini kabul etmez!
21 / 27

Japonya'da çizgi romanlar(manga) için kullanılan kağıt miktarı tuvalet kağıdı için kullanılandan fazla!
22 / 27

Japonya'da Okunoshima adında tamamen tavşanlarla dolu bir ada var!
23 / 27

Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sağladığına inanılıyor.
24 / 27

Japonya dışındaki en büyük Japon topluluğu Brezilya'da.
25 / 27

Japonlar yaptığı bir hatadan dolayı özür mahiyetinde saçlarını tıraş eder!
26 / 27

Japonya, dünyadaki en yüksek anoreksiya(isteyerek aşırı kilo kaybı) oranına sahip ülke!
27 / 27

Detaylı talimatlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya sıra dışı bilgiler Foto Galeri

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ultrason görüntülerini gösterip... Ünlü Youtuber aylarca böyle dolandırılmış!

Ultrason görüntülerini gösterip... Ünlü Youtuber aylarca böyle dolandırılmış!

İnanmak güç! Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

İnanmak güç! Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xr tanıtıldı!

iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xr tanıtıldı!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Photoshop sanan yanılıyor! Gördükleriniz karşısında şaşkına döneceksiniz

Photoshop sanan yanılıyor! Gördükleriniz karşısında şaşkına döneceksiniz

Ağustos ayının en ilginç arkeolojik keşifleri

Ağustos ayının en ilginç arkeolojik keşifleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.