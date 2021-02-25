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  4. Japonya hükümeti korona aşısından ölenlerin ailesine yaklaşık 3 milyon TL tazminat ödeyecek

Japonya hükümeti korona aşısından ölenlerin ailesine yaklaşık 3 milyon TL tazminat ödeyecek

25.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Japonya hükümeti korona aşısından ölenlerin ailesine yaklaşık 3 milyon TL tazminat ödeyecek

Japonya hükümeti koronavirüs aşısı nedeniyle ölenlerin ailesine 295 bin Sterlin (2 Milyon 952 bin TL) ödeyeceğini duyurdu.

Japonya hükümetinden önemli bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre hükümet koronavirüs aşısı nedeniyle ölenin ailesine 295 bin sterlin yani 2 Milyon 952 bin TL tazminat ödeyecek.

Bu rakamın Japonya tarihinde bir rekor olduğu kaydedildi.

Öte yandan aile şayet aşı olan kişi ömür boyu bir sakatlık yaşarsa kişinin bakımı için yıllık olarak 33 bin sterlin ödeme alacak. Kişi ölürse cenaze masrafları için 1395 Sterlin ödenecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan haberde bu ödemelerin açıklanan durumların yaşanması kaydıyla yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya Aşı

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