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  4. Japonya hükümetinden Fukushima kararı

Japonya hükümetinden Fukushima kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

Japonya’da hükümet, Fukushima Nükleer Santrali’ndeki hasarlı 2 reaktörde bulunan nükleer yakıtın kaldırılması sürecinin gecikeceğini duyurdu.Japonya hükümeti, 2011’deki depremde nükleer felakete neden olan hasarlı Fukushima Nükleer Santrali’nin 2 reaktöründeki kullanılmış yakıt havuzlarından nükleer yakıtı boşaltma sürecini erteleme kararı aldı.

Japonya’da hükümet, Fukushima Nükleer Santrali’ndeki hasarlı 2 reaktörde bulunan nükleer yakıtın kaldırılması sürecinin gecikeceğini duyurdu.
Japonya hükümeti, 2011’deki depremde nükleer felakete neden olan hasarlı Fukushima Nükleer Santrali’nin 2 reaktöründeki kullanılmış yakıt havuzlarından nükleer yakıtı boşaltma sürecini erteleme kararı aldı. Gecikmenin radyoaktif maddelerin yayılmasını önlemek için yürütülen çalışmalardan kaynaklandığı belirtilirken, tesisin tamamen devre dışı bırakılması için belirlenen tarihi etkilemeyeceği de ifade edildi.
Yeni plana göre, daha önce her 2 reaktörde 2023 yılı civarında başlaması planlanan nükleer yakıt boşaltma çalışmalarına, 2 numaralı reaktörde 2024-2026 yılları arasında, 1 numaralı reaktörde ise 2027 ya da 2028 yılında başlanacak.
Hükümet, 2031 yılı sonuna kadar tüm reaktörlerin kullanılmış yakıt havuzlarındaki temizleme işlemini tamamlamayı planlanıyor. Tesisin tamamen devre dışı bırakılması sürecinin, daha önce planlandığı gibi 2041-2051 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Felakete neden oldu
Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukushima Nükleer Santrali’nde radyoaktif sızıntıya neden olmuş, olayın ardından bölgede yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Fukushima’da meydana gelen kaza, Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket olarak kayıtlara geçmişti.

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