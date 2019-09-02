HABER

Japonya ihtilaflı adalar için özel polis gücü kuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Özel polis gücünün 2020 itibarıyla Okinawa'ya konuşlandırılması planlanıyor

Japonya, Çin ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadalarını ihlallere karşı korumak için özel polis gücü kurmayı planlıyor.

Japon yayın kuruluşu NHK'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Japonya, ihtilaflı takımadaları korumak için 2020 itibarıyla Okinawa'ya özel bir polis birliği konuşlandıracak.

Haberde, "Birlik, Doğu Çin Denizi'nde yer alan Senkaku Adası dahil olmak üzere ülkenin sınırları boyunca uzanan adaları uluslararası istilacıların ihlallerinden korumak için devriye görevi yapacak." ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın, Çin hükümetinin defalarca gemi göndererek Japonya kara sularını ihlal ettiğini belirttiği ifade edilen habere göre, Okinawa'ya konuşlandırılacak özel polis gücünün silahlı olacağı vurgulandı.

Adacıklar, Japonya'nın güneyine ve Tayvan'ın kuzeydoğusuna 200 kilometre eşit mesafede bulunuyor.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.​

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Beylikdüzü D-100'de patenli gencin tehlikeli yolculuğuBeylikdüzü D-100'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Çin Denizi Japonya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.