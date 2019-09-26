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Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Anlaşmayla Japonya, ABD'den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38,5 gümrük vergisini, önce yüzde 26,6'ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9'a düşürecek - ABD ise Japonya'dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2,5'e indirecek

ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında New York'ta imzalanan anlaşmayla, iki ülke ABD'nin ihraç ettiği bazı tarım ve gıda ürünleri ile Japonya'nın ihraç ettiği bazı sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi kabul etti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin ihraç ettiği et, peynir, buğday, mısır ve şarap gibi gıda ürünleri için uygulanan gümrük vergilerinin asgari seviyeye indirilmesi kararlaştırıldı. Tokyo yönetimi bu kapsamda ABD'den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38,5 gümrük vergisini, önce yüzde 26,6'ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9'a düşürmeyi taahhüt etti.

- Japon otomobillerine yüzde 2,5 gümrük vergisi

Buna karşılık ABD de Japonya'dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2,5'a indirmeyi kabul etti. Diğer motorlu taşıtların ve otomobil yedek parçalarının ithalatında ise mevcut gümrük tarifelerinin sürdürülmesine karar verildi.

Anlaşma, iki ülke parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

ABD'nin 2018'de 2,5 trilyon doları bulan toplam yıllık ihracatının 133 milyar dolarını tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştu. Japonya ise 100 milyar doları aşan yıllık otomobil ihracatının yaklaşık üçte birini ABD'ye yapmıştı.

Anlaşma, iki ülke arasında ABD'nin 12 ülkenin katıldığı Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmasından 2016'da çekilmesiyle ortaya çıkan tarife belirsizliğini bazı sektörlerde kısmen çözüme kavuşturdu.

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ABD Japonya ticaret anlaşması

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