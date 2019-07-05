Japonya ile Rusya arasında ’ada’ krizi

Rusya, Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde kullanılan bir görsel materyalde dört Rus adasının Japon toprağı olarak gösterildiği gerekçesiyle Japonya’yı protesto etti.

Rusya’nın kontrolünde bulunan ancak Japonya’nın da üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları, Japonya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ardından iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, G20 Zirvesi’nde kullanılan bir görsel materyalde Rusya toprağı olan 4 adanın Japonya toprağı olarak gösterildiği gerekçesiyle Japonya’yı diplomatik yollardan protesto etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Japonya’nın temelsiz toprak hakkı iddialarını gündeme getirmek için G20 Zirvesi’ndeki ev sahibi rolünü kötüye kullandığını ifade etti.

Rusya tarafından eleştirilen görselde, iki ülke arasındaki gerilime neden olan adaların Japonya’nın ana topraklarıyla aynı renkte gösterilmesinin söz konusu krize neden olduğu öğrenildi. Japonya’nın ise Rusya’nın iddiasını kabul etmediği, Tokyo’nun konu hakkındaki tutumunun Rusya makamlarına açıklandığı ifade edildi.