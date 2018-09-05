Japonya ilk kez radyasyona maruz kalan bir işçinin öldüğünü doğruladı

Japonya, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketin ardından ilk kez radyasyona maruz kalan bir işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

BBC'nin haberine göre, Japonya, felaketin ardından ilk defa Fukuşima nükleer santralinde radyasyona maruz kalan bir işçinin öldüğünü duyurdu.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fukuşima 1 tesisindeki radyasyonu ölçmekle sorumlu işçinin, nükleer felaketin ardından tesiste en az 2 kez çalıştığı ve her seferinde maske ile koruyucu kıyafet giydiği belirtildi.

1980'den bu yana nükleer enerji santrallerinde çalışan işçinin, 2016'da teşhis edilen akciğer kanserinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Radyolog ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyetin görüşlerini alan Bakanlık, 50'li yaşlardaki işçinin ailesine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

- BM'den uyarı

BM, geçen ay, Fukuşima nükleer felaketinin ardında bıraktığı zararlı maddeleri temizlemek için istihdam edilen işçilerin büyük risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.