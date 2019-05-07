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Japonya İmparatorluk Sarayı’nda drone paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Japonya İmparatorluk Sarayı yakınlarında gece uçtuğu tespit edilen şüpheli cisim Japon polisini harekete geçirdi.

Japonya İmparatorluk Sarayı yakınlarında gece uçtuğu tespit edilen şüpheli cisim Japon polisini harekete geçirdi. Nesnenin drone olduğu değerlendiriliyor.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan imparatorluk sarayı yakınlarında pazartesi gecesi uçtuğu tespit edilen şüpheli cisim, Japon polisini harekete geçirdi. Güvenlik nedeniyle drone uçuşlarının yasak olduğu bölgede görülen şüpheli cismin yanıp sönen beyaz ışıklar taşıdığı kaydedildi. Şüpheli cismin tespit edilmesinin ardından bölgeye bir polis helikopteri yönlendirilirken, söz konusu cismi bölge yakınından kontrol ettiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişilere de ulaşılamadı. Drone olduğu tahmin edilen cismin, bölgeye düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren polisin çevrede yaptığı arama da sonuçsuz kaldı.

İlk değil
Geçtiğimiz hafta, Japonya’da yeni İmparator Naruhito’nun taht töreninin ardından Tokyo’nun farklı bölgelerinde drone olduğu tahmin edilen şüpheli hava araçları ihbar edilmişti. Japonya’da yasalar uyarınca kalabalık şehir merkezleri ve imparatorluk sarayı gibi önemli tesisler ve çevresinde drone uçuş yasağı bulunuyor.

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