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Japonya İran'dan petrol ithalatına yeniden başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko: - "Bu muafiyet kararına dayanarak, şirketler büyük olasılıkla İran'dan ham petrol ithalatına yeniden başlayacak"

ABD yaptırımlardan muafiyet elde eden 8 ülkeden biri Japonya, İran’dan petrol ithalatına devam edeceğini duyurdu.

Japonya'nın Mainichi gazetesinde yer alan habere göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin ABD'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Japon şirketlerin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatlarını askıya aldığını hatırlatan Seko, yaptırımlardan muafiyet alınması sonucunda şirketlerin Tahran'dan petrol ithalatına yeniden başlamayı planladıklarını duyurdu.

Her şirketin konuyla ilgili kendi kararını vereceğini belirten Seko, "Bu muafiyet kararına dayanarak, şirketler büyük olasılıkla İran'dan ham petrol ithalatına yeniden başlayacak." dedi.

Japon bakan, ülkesinin İran'dan petrol ithalatının miktarı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan Japonya'nın en büyük enerji şirketlerinden JXTG Nippon Petrol ve Enerji Şirketi, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve ekonomik verimlilik açısından İran'dan ithalata yeniden başlamayı düşündüklerini duyurdu.

ABD, dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'nın en az 180 gün daha İran ile ticaret yapmasına izin verdiklerini belirtmişti. Yaptırımlardan muafiyet elde edebilmek için uzun süre ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdüren Japonya, haziran ayında İran'dan günlük 183 bin varil petrol ithal ederken eylülde bu rakamı 43 bin varile kadar düşürmüştü. Japonya, Ekim'de İran'dan petrol sevkiyatlarını tamamen durdurmuştu.

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İRAN Japonya petrol yaptırım

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