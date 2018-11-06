Japonya İran'dan petrol ithalatına yeniden başlıyor

ABD yaptırımlardan muafiyet elde eden 8 ülkeden biri Japonya, İran’dan petrol ithalatına devam edeceğini duyurdu.

Japonya'nın Mainichi gazetesinde yer alan habere göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin ABD'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Japon şirketlerin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatlarını askıya aldığını hatırlatan Seko, yaptırımlardan muafiyet alınması sonucunda şirketlerin Tahran'dan petrol ithalatına yeniden başlamayı planladıklarını duyurdu.

Her şirketin konuyla ilgili kendi kararını vereceğini belirten Seko, "Bu muafiyet kararına dayanarak, şirketler büyük olasılıkla İran'dan ham petrol ithalatına yeniden başlayacak." dedi.

Japon bakan, ülkesinin İran'dan petrol ithalatının miktarı hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan Japonya'nın en büyük enerji şirketlerinden JXTG Nippon Petrol ve Enerji Şirketi, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve ekonomik verimlilik açısından İran'dan ithalata yeniden başlamayı düşündüklerini duyurdu.