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Japonya kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:23 | Son Güncelleme

Japonya kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı

Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri taşıyan "Kounotori8" kargo mekiğini fırlattı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "Kounotori8" kargo mekiği ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Mitsubishi firmasının ürettiği H-2B roketiyle fırlatılan roket, gıda, su, bataryalar ve deney araçlarından oluşan 5,3 ton ikmal malzemesini UUİ'ye ulaştıracak.

Mekiğin 11 Eylül'de planlanan fırlatılışı, roket platformunda çıkan yangın nedeniyle ertelenmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansının (CSA) ve JAXA'nin ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

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H-2B roketi Japonya Kounotori8 kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

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