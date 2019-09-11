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Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını yangın nedeniyle erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını yangın nedeniyle erteledi

Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ikmal malzemeleri taşıması planlanan "Kounotori 8" kargo mekiğinin fırlatılışını roket platformunda çıkan yangın nedeniyle erteledi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin güneybatısındaki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden sabah saatlerinde H-2B roketiyle uzaya gönderilmesi planlanan mekiğin fırlatılışının, gece roket platformunda meydana gelen yangın nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada yangının fırlatış sırasında roketten çıkan alevlerin egzoz gazlarının tahliyesini sağlayan hava boşluğunda meydana geldiği kaydedildi.

Roketin üreticisi Mitsibushi Ağır Sanayi Şirketi, yangın nedeniyle rokette bir hasar olup olmadığının anlaşılması için fırlatışın ertelenmesini talep etti.

Yangının roketteki bir yakıt sızıntısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) ortak projesi Uluslarararası Uzay İstasyonunda farklı ülkelerden astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

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Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Japonya Kounotori8 kargo mekiği Tanegaşima Uzay Merkezi

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