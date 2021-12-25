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Japonya, koronavirüs ilacı Molnupiravir'e acil kullanım onayı verdi

25.12.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ederken, ilaç ve tedavi çalışmaları da devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Molnupiravir'e "acil kullanım" onayı verdi.

Japonya, koronavirüs ilacı Molnupiravir'e acil kullanım onayı verdi

Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla kullanılacak "Molnupiravir" ilacına ülke içi kullanım izni verdi.

Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilacın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı.

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz "Molnupiravir" ilacının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı.

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Merck firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlk İngiltere'nin onay verdiği ilaç hafta içinde ABD'de de onaylanmıştı.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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